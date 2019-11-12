Большая кругосветка: Максим Фадеев уезжает со своими артистами

Артисты, менеджеры и сам продюсер уезжают на 111 дней на океан для написания альбомов и поиска вдохновения.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Продюсер Максим Фадеев объявил в своем Instagram о том, что его компания MALFA в полном составе, включая артистов, отправится в кругосветное путешествие для написания новых альбомов.

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"Компания MALFA в полном составе — и я, и артисты, и менеджеры — выезжает на 111 дней в кругосветное путешествие для написания альбомов. Мы хотим это сделать в океане. Мне кажется, это интересная идея. Мы будем вести оттуда трансляции", — сообщил Фадеев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 11 Ноя 2019 в 4:30 PST

Напомним, что в последнее время хайп вокруг Максима Фадеева и Наргиз Закировой никак не утихнет.

Отвечая на вопрос о конфликте с артистой, продюсер в одном из интервью назвал бывшую подопечную караоке-певицей. Также, по его словам, он потерял 16 миллионов рублей за пять лет только из-за одной Наргиз.

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Кстати, сразу после слухов о сердечном приступе, Максим расторг контракты со всеми музыкантами своего лейбла MALFA, а до этого в Сети появилась информация, что у знаменитого продюсера случился сердечный приступ, однако директор эту информацию опроверг.

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С самой Наргиз Закировой также произошел еще один скандал: поклонники, которые пришли к ней на концерт, обвинили певицу в том, что она пила алкоголь и ругалась матом со сцены.