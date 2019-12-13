День рождения звезды: Юлдуз Усмановой подарили BMW X7 - видео

На одном из кадров видно, как несколько мужчин вручают Юлдуз Усмановой ключи от автомобиля BMW X7, который красовался уже у ее дома с красным бантом.

ТАШКЕНТ, 13 декабря - Sputnik. Вчера, 12 декабря, легенда Узбекистана Юлдуз Усманова отметила свой день рождения и получила много подарков, в числе которых - новенький авто BMW X7.

Видео с торжества выложила сама артистка в своем Instagram. На кадрах видно, как в дом к певице приехало много родственников, друзей и просто знакомых, которые дарили цветы и начинали танцевать уже у входа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova) 12 Дек 2019 в 10:19 PST

На одном из кадров видно, как несколько мужчин вручают Юлдуз Усмановой ключи от автомобиля BMW X7, который красовался уже у ее дома с красным бантом.

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Напомним, Юлдуз Усманова родилась в Маргилане 12 декабря 1963 года. Ее родителями были рабочие Ураимохун Усманов и Рахима Акбарова.

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В ноябре в Москве состоялся долгожданный концерт народной артистки Узбекистана - на сцене московского концертного комплекса Крокус Сити Холл.

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Юлдуз порадовала присутствующих не только своими песнями, которые она исполнила на разных языках. Знаменитость энергично выплясывала чечетку, танцевала лезгинку, не раз выходила в зрительный зал и постоянно общалась с фанатами.