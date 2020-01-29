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В Узбекистане готовятся к съемкам телесериала о Шираке

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200129/13331486/V-Uzbekistane-gotovyatsya-k-semkam-teleseriala-o-Shirake.html

Обсуждается вопрос о проведении съемок на территории Навоийской области. Именно там, согласно историческим фактам, находятся безлюдные пустыни, куда смелый и мужественный Ширак завел войска персидских захватчиков.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" и хокимият Самаркандской области достигли соглашения о съемках фильмов, посвященных историческим личностям Узбекистана, сообщили в пресс-службе агентства.

Глава Узбеккино Фирдавс Абдухаликов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Один из них – сериал о Шираке, пастухе из племени саков, который заманил и погубил в пустыне значительную часть захватчиков персидской армии царя Дария.

Еще проект - создание художественного фильма о Махмудходже Бехбуди, известном просветителе, одном из видных деятелей джадидизма, выдающемся литераторе и драматурге. Стоит отметить, что в этом году в Узбекистане широко отметят 145-летие Махмудходжи Бехбуди.

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"Мы благодарны хокиму Самаркандской области Эркинжону Турдимову за проявленные инициативы по воплощению поручений руководства страны по увековечению памяти великих исторических личностей, в том числе и по созданию кинопродукции о проявленной стойкости и мужестве пленных узбеков в немецком концлагере Амерсфорт в годы Второй мировой войны," - отметил Фирдавс Абдухаликов.

"Этот пример достоин внимания со стороны других областей, общественности и спонсоров, так как каждый регион нашей страны должен не только гордиться именами исторических личностей, которые внесли свой вклад в великую историю нашей страны, но и на деле трудиться над увековечением их имен. Эти проекты важны и тем, что мы обеспечиваем рабочими местами наших работников сферы киноиндустрии, а главное - привлекаем к участию в этом процессе молодых кинематографистов, где они получат прекрасную практику и бесценный опыт по созданию совместно с зарубежными кинодеятелями исторических кинофильмов," - отметил Абдухаликов.

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Добавим, что киноленту о Махмудходже Бехбуди планируется снять на территории Самарканда до конца текущего года. Стороны приняли решение пригласить зарубежных режиссеров в качестве консультантов по съемкам телесериала о Шираке.
Также обсуждается вопрос о проведении съемок на территории Навоийской области. Именно там, согласно историческим фактам, находятся безлюдные пустыни, куда смелый и мужественный Ширак завел войска персидских захватчиков. В связи с этим "Узбеккино" и Самаркандский хокимиат планируют пригласить хокимиат Навоийской области к участию в данном проекте.

Сценаристом телесериала о Шираке выступил Назар Холикулов, известный под псевдонимом Назар Эшонкул - писатель, киносценарист, автор более 20 сериалов и художественных фильмов. Режиссеров вышеуказанных фильмов НА "Узбеккино" планирует выбирать на тендерной основе.

Теги:
Навоийская область, Самаркандская область, Узбекистан, Кино, съемка, Национальное агентство "Узбеккино"



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