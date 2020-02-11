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Театр Ильхом под угрозой закрытия

"Ильхому" - быть: министр культуры заявил, что театр остается на прежнем месте

Пресс-служба театра "Ильхом"
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200211/13444343/Ilkhomu---byt-ministr-kultury-zayavil-chto-teatr-ostaetsya-na-prezhnem-meste-.html

"Культурная жизнь столицы всегда будет под защитой, - подчеркнул Озодбек Назарбеков, - и впредь театру будет всячески оказываться помощь со стороны министерства".

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "Ильхом" останется на своем месте - об этом заявил министр по делам культуры на своей странице в инстаграме, после встречи с руководителем театра Борисом Гафуровым и руководством отеля Шодлик. Стороны пришли к обоюдовыгодному решению.

"Культурная жизнь столицы всегда будет под защитой, - подчеркнул Озодбек Назарбеков, - и впредь театру будет всячески оказываться помощь со стороны министерства".

Приватизировавшая столичную гостиницу Shodlik Palace компания Ofelos Plaza уже к апрелю попросила театр "Ильхом" освободить помещение.

В ответ на это представители театра выступили с сообщением, где признались, что с юридической стороны бессильны что-либо предпринять.

"Помещение не принадлежит нам. После приватизации в 1994-м, театр пользовался им безвозмездно. С предыдущим владельцем, ОАО "Шодлик" был заключен договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на 10 лет. В 2017-м суд отменил решение о приватизации гостиницы "Шодлик", проведенной в 1994 году. Здание вернулось под контроль государства", - заявили в пресс-службе театра.

"Ильхом" призвал власти Узбекистана, зрителей, коллег, друзей, журналистов, дипломатов и международное сообщество помочь сохранить театр.

Прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале и Саида Мирзиёева, пообещав, что "не даст театр в обиду".

Теги:
министр, Культура, защита прав и свобод, Саида Мирзиёева, приватизация, театр "Ильхом"



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