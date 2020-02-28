В Бухаре с размахом встретили русскую Масленицу

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В сценарий празднования "Широкой Масленицы" коррективы внесла погода.

Заглянувшая в Узбекистан в начале недели весна, уступила место прохладе и поэтому гуляния, которые планировались на улице, решено было провести в помещении.

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Ярмарку угощений развернули в фойе областного отделения Союза молодежи Узбекистана. Школьники сами готовили праздничные блюда, а педагоги помогли поставить танцевальные номера.

"Ученицы очень ответственно подошли к украшению стола. Теперь мы все это должны продать, чтобы вырученные средства направить на благотворительность," - рассказала Саодат Акрамова – учитель-русовед школы №18 г. Бухары.

Масленицу в Бухаре отмечают не первый раз, но в этом году праздник прошел с особым размахом.

"Русский культурный центр в Бухаре действует уже 25 лет. Каждый год мы отмечали Масленицу в узком кругу – а в этом - решили пригласить на торжество всех желающих и отметили праздник широко," - рассказала заместитель руководителя Русского культурного центра в Бухаре Надежда Гайдар.

В концертную программу праздника вошли выступления учеников 42 школ Бухары. Со сцены звучали русские народные песни, частушки, исполнялись танцы.

Главной целью торжества его организаторы называют воспитание интереса и уважения к другим нациям и народностям, их литературе и искусству. Поэтому в концертную программу были включены украинские, татарские, цыганские и узбекские танцы.

Sputnik Участники праздника в Бухаре

Директор русского культурного центра в Бухаре Наталья Хрусталева-Чопанашвили рассказала о том, что желание отметить Масленицу с размахом было давно - ведь это еще один повод продемонстрировать культуру и традиции многонационального узбекского народа.