Впервые песня "День Победы" прозвучит на узбекском языке 9 мая

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В представительстве "Россотрудничества" в Узбекистане сообщили о подготовке видеоверсии праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы.

Прозвучат полюбившиеся песни времен Великой Отечественной войны в новом исполнении, состоится также премьера композиции "День Победы" на узбекском языке, ее исполнит лауреат международных конкурсов, солист Государственного академического большого театра им. А. Навои Рахим Мирзакамалов.

"Несмотря на сложившиеся условия, когда у нас нет возможности пригласить зрителей в концертный зал, мы постарались донести до вас праздничное настроение и отметить великую дату - 75-летие нашей общей Победы," - говорится в сообщении на сайте "Россотрудничества".

Концерт состоится 9 мая в 11.00 по местному времени. Также в этот день пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк без границ" на медиаресурсах представительства "Россотрудничества" в Узбекистане. В программе мероприятий - демонстрация лучших работы, представленных на конкурс "Этот День Победы!"

В представительстве рассказали о том, что на конкурс "Рисуем Победу" прислано более 200 рисунков авторов со всех регионов Узбекистана, а также из городов России. Победители будут объявлены 14 мая.

Напомним, девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований.

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По словам представителя оперштаба, программа подготовки к празднованию 9 Мая не свернута, а продолжает реализовываться. В частности, идет подготовка к открытию в одном из районов Ташкента парка Победы к 75-летию Победы во Второй мировой войне.