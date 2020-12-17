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Завеса тайны: Пельш рассказал, какой фильм снимут в РУз эксперты из России

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
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Картина станет третьим проектом компании. Ранее уже было снято документальное кино "Арктика. Увидимся завтра". Сейчас ведутся заключительные работы над съемкой картиной "Уроки идеального шторма".

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В столице проходит третий день IV Международного конгресса национальной кинематографии, в рамках которого приглашенный гость из РФ Валдис Пельш приоткрыл завесу тайны корреспонденту Sputnik Узбекистан и рассказал, какое кино намерены снять российские специалисты в Узбекистане.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участники третьего дня Недели культурного наследия "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее"

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По словам эксперта, сюжет кинокартины будет повествовать о будущем. Фильм станет третьим проектом компании. Ранее уже было снято документальное кино "Арктика. Увидимся завтра". Сейчас ведутся заключительные работы над съемкой картиной "Уроки идеального шторма", рассказывающей о глобальном изменении жизни на планете в связи с последними событиями.

"Поскольку Узбекистан - это страна, в которой были совершены одни из величайших открытий в медицине, географии, астрономии, мы с огромным удовольствием предложили попытаться заглянуть в будущее Узбекистана на 30-40 лет, но не на уровне того, что дома станут чуть повыше, самолеты будут летать чуть побыстрее, а на уровне того, что открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным, очень красивым изменениям в жизни, в архитектуре", - сказал Валдис Пельш.
VI Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Открытие фестиваля во Дворце искусств.
© Sputnik / Утарбеков
Возрожден Международный Ташкентский кинофестиваль

Как заверяет кинопродюсер, будет придумана понятная всем, интересная и максимально правдивая история, основанная на новейших открытиях ученых в разных отраслях знаний.

Фильм в жанре документальной фантастики планируется презентовать уже осенью следующего года, заключил эксперт.

Напомним: творческая киноэлита из России прибыла в Ташкент, чтобы принять участие в третьем дне Недели культурного наследия, который проходит под названием "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее".

Теги:
мнение эксперта, эксперт, кинематограф, конгресс, фестиваль, узбеккино, Кино, Узбекистан, Россия



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