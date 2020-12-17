Завеса тайны: Пельш рассказал, какой фильм снимут в РУз эксперты из России

Картина станет третьим проектом компании. Ранее уже было снято документальное кино "Арктика. Увидимся завтра". Сейчас ведутся заключительные работы над съемкой картиной "Уроки идеального шторма".

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В столице проходит третий день IV Международного конгресса национальной кинематографии, в рамках которого приглашенный гость из РФ Валдис Пельш приоткрыл завесу тайны корреспонденту Sputnik Узбекистан и рассказал, какое кино намерены снять российские специалисты в Узбекистане.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Участники третьего дня Недели культурного наследия "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее"

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По словам эксперта, сюжет кинокартины будет повествовать о будущем. Фильм станет третьим проектом компании. Ранее уже было снято документальное кино "Арктика. Увидимся завтра". Сейчас ведутся заключительные работы над съемкой картиной "Уроки идеального шторма", рассказывающей о глобальном изменении жизни на планете в связи с последними событиями.

"Поскольку Узбекистан - это страна, в которой были совершены одни из величайших открытий в медицине, географии, астрономии, мы с огромным удовольствием предложили попытаться заглянуть в будущее Узбекистана на 30-40 лет, но не на уровне того, что дома станут чуть повыше, самолеты будут летать чуть побыстрее, а на уровне того, что открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным, очень красивым изменениям в жизни, в архитектуре", - сказал Валдис Пельш.

Как заверяет кинопродюсер, будет придумана понятная всем, интересная и максимально правдивая история, основанная на новейших открытиях ученых в разных отраслях знаний.

Фильм в жанре документальной фантастики планируется презентовать уже осенью следующего года, заключил эксперт.

Напомним: творческая киноэлита из России прибыла в Ташкент, чтобы принять участие в третьем дне Недели культурного наследия, который проходит под названием "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее".