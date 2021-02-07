Сериал, подготовленный совместно с ГУВД Ташкента, выйдет на экраны

В фильме рассказывается о силе духа, принципиальности и жесткости главного героя, о его особой тактике борьбы с преступностью.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Совсем скоро на экраны выйдет сериал "Офицер 55", который расскажет зрителям о работе сотрудников правоохранительных органов. Проект был снят при непосредственном участии в процессе ГУВД Ташкента, сообщили в НА "Узбеккино". Это триллер криминального жанра, где главный герой - оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска ГУВД Ташкента.

В фильме рассказывается о силе духа, принципиальности и жесткости главного героя, о его особой тактике борьбы с преступностью, настойчивости и о том, насколько ответственна служба в сфере уголовного розыска.

Чтобы доказать виновность преступников, главному герою приходится внедриться в их мир, он вдруг оказывается в тупике, все улики начинают работать против него, превращая его из героя в преступника.

Режиссер-постановщик фильма — Рустам Мелиев, оператор-постановщик — Диёр Адашев, художник-постановщик — Рустам Мирзаев. Основными руководителями проекта являются Фирдавс Абдухаликов и Азиз Тошпулатов, генеральный координатор и консультант Равшан Султанходжаев, художественный руководитель Ирина Сайфутдинова.

В ноябре прошлого года в Узбекистане сняли сериал "Спасители", посвященный медицинским работникам. Над созданием картины работали НА "Узбеккино", Минздрав республики и телеканал "Zo’r TV".

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Сериал рассказывает о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся с вирусом.