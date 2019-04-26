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Производство грузовых шин

"Биринчи резинотехника заводи" могут доверить российской "Татнефти"

© Sputnik / Анна Соловьева
Экономика
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Планируется, что "Татнефть" примет участие в расширении мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции. 

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Узбекистана собираются передать ООО "Биринчи резинотехника заводи" в доверительное управление российской компании "Татнефть". Соответствующее постановление кабмина республики опубликовано на портале Lex.uz

"Биринчи резинотехника заводи" определен в документе как единый поставщик сельскохозяйственных и автомобильных шин для государственных заказчиков.

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В августе прошлого года АО "Узкимёсаноат" завершила строительство шинного завода стоимостью около 200 миллионов долларов в Ангрене. Ежегодно он может производить три миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские компании Poly Technologies и Linglong.

Документом утвержден комплекс мер по выполнению прогнозов производства завода, а также повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

"Проработка вопроса совместной деятельности, в том числе передачи в доверительное управление", — говорится в тексте документа в рамках активизации сотрудничества с ПАО "Татнефть".

Планируется, что российская компания примет участие в расширении мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции. 

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© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова
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Программа предусматривает, что в июне 20 работников узбекского завода будут направлены на обучение на предприятия "Татнефти". А до этого, в мае, специалисты российской компании приедут в Ангрен для оказания содействия по оперативному устранению возникающих сбоев и проблем при эксплуатации оборудования завода. Кроме того, они обучат работников завода и оценят их знания после прохождения учебы.

В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились, продукция в полном объеме импортировалась из СНГ, в частности из России, а также из Китая.

Ожидается, что новое предприятие удовлетворит потребности GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и Самаркандского автозавода.

Ранее "Узбекнефтегаз" предложил "Татнефти" принять участие в эксплуатации Ферганского нефтеперерабатывающего завода. В начале апреля президент республики Шавкат Мирзиеёв подписал постановление, которым предусмотрено, что индонезийская РТ Trans Asia Resources инвестирует в модернизацию НПЗ и создаст консорциум по управлению предприятием.

Теги:
Россия, Экономика, Узбекистан, завод, Узкимёсаноат, Татнефть



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