"Биринчи резинотехника заводи" могут доверить российской "Татнефти"

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Узбекистана собираются передать ООО "Биринчи резинотехника заводи" в доверительное управление российской компании "Татнефть". Соответствующее постановление кабмина республики опубликовано на портале Lex.uz.
"Биринчи резинотехника заводи" определен в документе как единый поставщик сельскохозяйственных и автомобильных шин для государственных заказчиков.
Документом утвержден комплекс мер по выполнению прогнозов производства завода, а также повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
"Проработка вопроса совместной деятельности, в том числе передачи в доверительное управление", — говорится в тексте документа в рамках активизации сотрудничества с ПАО "Татнефть".
Планируется, что российская компания примет участие в расширении мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции.
В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились, продукция в полном объеме импортировалась из СНГ, в частности из России, а также из Китая.
Ожидается, что новое предприятие удовлетворит потребности GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и Самаркандского автозавода.
Ранее "Узбекнефтегаз" предложил "Татнефти" принять участие в эксплуатации Ферганского нефтеперерабатывающего завода. В начале апреля президент республики Шавкат Мирзиеёв подписал постановление, которым предусмотрено, что индонезийская РТ Trans Asia Resources инвестирует в модернизацию НПЗ и создаст консорциум по управлению предприятием.