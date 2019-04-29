Связь и интернет - в каждый дом: новый проект постановления президента

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Новый проект постановления президента по развитию телекоммуникационной инфраструктуры был вынесен на рассмотрение на сайте regulation.gov.uz.
В стране принимаются комплексные организационно-технические меры по модернизации и расширению телекоммуникационной инфраструктуры.
В целях ускорения развития сетей телекоммуникаций и создания новых возможностей для развития цифровой экономики в регионах предлагается принять ряд мер.
Абсолютно все объекты телекоммуникаций являются важными объектами инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Теперь все вмешательства в функционирование таких объектов третьими лицами будут осуществляться только по согласованию с владельцем и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. Все затраты на демонтаж или перенос таких объектов берет на себя инициатор данного требования.
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С 1 августа операторам телекоммуникаций, создавшим инфраструктуру для бюджетных организаций, находящихся в отдаленных населенных пунктах, гарантируются:
В течение 10 лет пользование их услугами бюджетными организациями, доступ к сети Интернет АК "Узбектелеком" по единым тарифам, вне зависимости от места подключения, предоставление на безвозмездной основе площадей и инфраструктуры для размещения средств телекоммуникаций.
При этом расходы операторов на создание инфраструктуры в отдаленных и сельских населенных пунктах вычитаются из их налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и единого налогового платежа.
Все желающие могут ознакомиться с проектом, а также внести свои предложения по ссылке.
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