В Узбекистане полностью изменились условия выдачи ипотеки

Полностью отменяется действие предоставленных в рамках реализации целевых программ ипотечных кредитов льгот по налогу на добавленную стоимость.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. С 1 января 2020 года в Узбекистане внедряются новые механизмы выдачи ипотеки, сообщает УзА.

Одно из важных нововведений - порядок начисления процентов по ипотечным кредитам будет проходить по формуле аннуитетных платажей: ежемесячный платеж по процентам будет теперь включать в себя полный платеж по процентам, начисляемым на остаток основного долга и часть самого кредита, рассчитываемую таким образом, чтобы все ежемесячные платежи были равными на весь период кредита.

Также в течение первых 5 лет пользования кредитом ежегодно предусматривается постепенно повышающейся процентной ставки с фиксированных 7 процентов до уровня ставки рефинансирования Центрального банка.

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Примечательно, что до одного года сократится льготный период по кредитным ресурсам.

Из дополнений: полностью отменяется действие предоставленных в рамках реализации целевых программ ипотечных кредитов льгот по налогу на добавленную стоимость, произойдет расширение числа коммерческих банков, участвующих в реализации целевых программ, появится возможность предоставления кредитов на ремонт и реконструкцию жилых домов и квартир.

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Напомним, что в ноябре президент Узбекистана провел совещание, на котором обсуждались вопросы проблемных кредитов.

Их объем составляет менее 1,8% от общего объема кредитов, но с начала года этот показатель вырос. На Ташкент приходится 76% таких кредитов, на Кашкадарьинскую область - 5%, на Бухарскую область - 3%, в остальных регионах показатели ниже.

Как отметил Мирзиёев, из-за несовершенной разработки некоторых проектов хокимиятами и отраслями несколько объектов не введены в строй в установленные сроки и в результате задерживается возврат кредитов. Он раскритиковал тот факт, что в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областях и в Каракалпакстане все еще не началась реализация некоторых инвестиционных проектов, на которые уже выделены кредитные средства.

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На совещании признали, что активность банков в привлечении ресурсов для кредитов недостаточна. Их финансовую устойчивость могло бы повысить привлечение свободных средств населения и юридических лиц, в первую очередь в срочные и накопительные депозиты. Мирзиёев раскритиковал ситуацию, при которой уставный капитал коммерческих банков увеличивается в основном за счет государственной доли, а средства частного сектора практически не привлекаются.

В последние годы в Узбекистане вырос масштаб кредитования банками инвестиционных проектов, кредитный портфель увеличился в 3,2 раза. В рамках программ развития регионов для 6,4 тысячи проектов выделены кредиты на 27 триллионов сумов.