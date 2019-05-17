14:44 17 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Проекты, инвестиции и рабочие места: Мирзиёев провел совещание в Андижане

Проекты, инвестиции и рабочие места: Мирзиёев провел совещание в Андижане

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (71)
40 0 0

Будет реализовано 908 проектов и освоено 1,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В хокимияте Андижанской области состоялось совещание актива под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.

Проекты, инвестиции и рабочие места: Мирзиёев провел совещание в Андижане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Проекты, инвестиции и рабочие места: Мирзиёев провел совещание в Андижане

Отмечалось, что у региона имеется высокий потенциал и еще много возможностей и путей развития. В области происходят масштабные изменения, заметен рост объема валового регионального продукта и количества инвестиций.

Шавкат Мирзиеёв оценил работу швейного предприятия в Ханабаде>>>

Несмотря на положительную тенденцию роста экономики региона, большая часть промышленных предприятий приходится на Асакинский район и город Андижан, а огромная часть активного населения не имеет работы. 

Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада>>>

Исходя из этого президент представил новую инвестиционную программу, которая будет включать в себя 908 проектов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Свыше 35 тысяч рабочих мест будут созданы в регионе.

Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане
© Сайт президента
Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

Предлагается также программа под названием "Каждая семья - предприниматель" с выдачей кредитов населению на льготных условиях. Также анонсировано строительство доступного жилья.

За время своей поездки в Андижанскую область президент побывал на швейном предприятии, оценил новый санаторный комплекс и проверил бытовые условия жизни простого населения.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (71)
Теги:
совещание, Шавкат Мирзиёев, рабочие места, инвестпроекты, Инвестиции, Андижанская область, Андижан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный вид на минареты с сада
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
Coca-Cola
Найди хотя бы одно отличие: как в Узбекистане "делают" рекламу - видео
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054