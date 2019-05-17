ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В хокимияте Андижанской области состоялось совещание актива под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Проекты, инвестиции и рабочие места: Мирзиёев провел совещание в Андижане

Отмечалось, что у региона имеется высокий потенциал и еще много возможностей и путей развития. В области происходят масштабные изменения, заметен рост объема валового регионального продукта и количества инвестиций.

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Несмотря на положительную тенденцию роста экономики региона, большая часть промышленных предприятий приходится на Асакинский район и город Андижан, а огромная часть активного населения не имеет работы.

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Исходя из этого президент представил новую инвестиционную программу, которая будет включать в себя 908 проектов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Свыше 35 тысяч рабочих мест будут созданы в регионе.

Предлагается также программа под названием "Каждая семья - предприниматель" с выдачей кредитов населению на льготных условиях. Также анонсировано строительство доступного жилья.

За время своей поездки в Андижанскую область президент побывал на швейном предприятии, оценил новый санаторный комплекс и проверил бытовые условия жизни простого населения.