Узбекистанцы поменяли 366,2 млрд сумов за 1,5 года через онлайн-приложения

Данная услуга стала доступна еще в апреле прошлого года и стала довольно популярной среди населения.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Центробанк Узбекистана представил статистику по обмену валюты через мобильные приложения коммерческих банков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Данная услуга стала доступна еще в апреле прошлого года и стала довольно часто использоваться среди населения. Секрет такой популярности достаточно прост: клиент не должен ходить в банк и может менять иностранную валюту онлайн круглосуточно.

Клиенты банков Узбекистана смогут расплачиваться своими картами в России>>>

Для этого всего лишь необходима международная платежная карта, открытая в одном из банков Узбекистана и смартфон с соответствующим приложением.

За год работы данной системы физические лица приобрели иностранную валюту на общую сумму более 1,2 млрд долл. 36% всех операций (432,3 млн) осуществлялись через такие онлайн-приложения.

Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан Статистика операций по покупке иностранной валюты населением через мобильные приложения коммерческих банков

Центральный банк и в дальнейшем продолжит работу по расширению видов банковских услуг и повышению их доступности и качества, опираясь на положительные примеры международной практики.

© Sputnik / Владимир Трефилов Клиенты банков Узбекистана смогут расплачиваться своими картами в России

Напомним, что ранее платежный сервис Payme объявил о том, что функция переводов с карты на карту заработала во всех банках Узбекистана. 28 банков достигли договоренностей с сервисом.

Также недавно стало известно о подписании меморандума о сотрудничестве Центральным банком Узбекистана и глобальной платежной технологической компанией Visa.