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Узбекистанцы поменяли 366,2 млрд сумов за 1,5 года через онлайн-приложения

CC0 / pixabay.com
Экономика
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Данная услуга стала доступна еще в апреле прошлого года и стала довольно популярной среди населения.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Центробанк Узбекистана представил статистику по обмену валюты через мобильные приложения коммерческих банков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Данная услуга стала доступна еще в апреле прошлого года и стала довольно часто использоваться среди населения. Секрет такой популярности достаточно прост: клиент не должен ходить в банк и может менять иностранную валюту онлайн круглосуточно.

Клиенты банков Узбекистана смогут расплачиваться своими картами в России>>>

Для этого всего лишь необходима международная платежная карта, открытая в одном из банков Узбекистана и смартфон с соответствующим приложением.

 За год работы данной системы физические лица приобрели иностранную валюту на общую сумму более 1,2 млрд долл. 36% всех операций (432,3 млн) осуществлялись через такие онлайн-приложения.

Статистика операций по покупке иностранной валюты населением через мобильные приложения коммерческих банков
Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Статистика операций по покупке иностранной валюты населением через мобильные приложения коммерческих банков

Центральный банк и в дальнейшем продолжит работу по расширению видов банковских услуг и повышению их доступности и качества, опираясь на положительные примеры международной практики.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Владимир Трефилов
Клиенты банков Узбекистана смогут расплачиваться своими картами в России
Напомним, что ранее платежный сервис Payme объявил о том, что функция переводов с карты на карту заработала во всех банках Узбекистана. 28 банков достигли договоренностей с сервисом.

Также недавно стало известно о подписании меморандума о сотрудничестве Центральным банком Узбекистана и глобальной платежной технологической компанией Visa.




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