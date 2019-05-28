"Новые ворота": в Узбекистане открылась железнодорожная станция

Новая станция "Сурханабад" играет важную роль в деле увеличения товарооборота, экспортно-импортных услуг между Узбекистаном и Туркменистаном.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Узбекистане открылась новая железнодорожная станция "Сурханабад" на границе с Туркменистаном, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

На торжественной церемонии открытия отметили, что новый межгосударственный стыковой пункт (МГСП) будет играть роль, своего рода "новых ворот", соединяющих Узбекистан и Туркменистан.

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До сегодняшнего дня транзитные перевозки в южной части Узбекистана осуществлялись через станцию "Болдир", что расположена на территории Туркменистана. Теперь же, экспортно-импортные операции по грузоперевозке будут обслуживаться на новой станции.

"Здесь созданы все условия, в том числе и для осуществления таможенного и других видов контроля на железнодорожном участке, пересекающем государственную границу", - говорится в сообщении.

Новая железнодорожная станция, проект которой был разработан специалистами АО BOSHTRANSLOYIHA, была построена УП "Термиз махсус қурилиш".

Новая станция нацелена на поддержку и развитие малого бизнеса, частного предпринимательства.

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Напомним, первый транзитный поезд из казахстанского порта Актау в Ташкент был отправлен по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в начале мая. Первый транзитный контейнерный груз, отправленный в Узбекистан, стал логическим продолжением плодотворного сотрудничества железнодорожных администраций Узбекистана, Казахстана, Китая, Ирана и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.