"Росатом" займется лицензированием проекта АЭС в Узбекистане уже в 2020 году

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Вопрос лицензирования проекта строительства АЭС в Узбекистане и заказ оборудования для нее будет решен в уже 2020 году, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Лихачев.
"Мы планируем завершить контрактацию, включая договор о кредитной поддержке до конца этого года. Одновременно, естественно, выходим на площадку, и весь следующий год будет посвящен лицензированию и заказу оборудования", - сказал Лихачев.
Он заявил, что вопрос привязки к конкретной площадке компания решит уже к 2021 году, а до конца следующего года нужно получить всю необходимую лицензионную документацию и на рубеже 2020 и 2021 годов "выйти на первый бетон".
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Недавно в Ташкенте состоялось подписание "дорожной карты" по реализации в 2019-2020 годах основных мероприятий по строительству атомной электростанции в Узбекистане.
Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.