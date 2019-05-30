"Росатом" займется лицензированием проекта АЭС в Узбекистане уже в 2020 году

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Вопрос лицензирования проекта строительства АЭС в Узбекистане и заказ оборудования для нее будет решен в уже 2020 году, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Лихачев.

"Мы планируем завершить контрактацию, включая договор о кредитной поддержке до конца этого года. Одновременно, естественно, выходим на площадку, и весь следующий год будет посвящен лицензированию и заказу оборудования", - сказал Лихачев.

Он заявил, что вопрос привязки к конкретной площадке компания решит уже к 2021 году, а до конца следующего года нужно получить всю необходимую лицензионную документацию и на рубеже 2020 и 2021 годов "выйти на первый бетон".

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Недавно в Ташкенте состоялось подписание "дорожной карты" по реализации в 2019-2020 годах основных мероприятий по строительству атомной электростанции в Узбекистане.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Киловатты и рабочие места, или Сколько АЭС нужно Узбекистану

Напомним, правительства Узбекистана и России в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции. Проект предполагает строительство АЭС, состоящей из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт.

Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.