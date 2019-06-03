Узбекистану удалось произвести впечатление на внешних инвесторов

Экономика республики является крупнейшей среди стран СНГ после Казахстана, при этом имеет значительный потенциал к дальнейшему росту.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Австрийский Райффайзенбанк заявил о серьезной заинтересованности в работе с Узбекистаном. Этот и следующий годы имеют все шансы стать годами долгового рынка Узбекистана, не исключают в банке и наращивают сотрудничество с Ташкентом "по всем фронтам".

"До 2017 года они были, как запертая царевна в башне. Сейчас они выпустили суверенные евробонды, которые были разорваны инвесторами в клочья и отлично торгуются. Оказалась, что Узбекистан — царевна-красавица с длинной косой и голубыми глазами", — заявил в интервью агентству "Прайм" исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Напомним, в начале 2019 года республика выпустила дебютные еврооблигации, спрос на которые превысил 8,5 миллиарда долларов. Организаторами выступили J.P. Morgan, Citi и Газпромбанк. Главной целью эмиссии страна назвала формирование на внешнем рынке имиджа дисциплинированного и ответственного заемщика.

Теперь в австрийском банке настолько уверены в перспективах экономики Узбекистана, что объявили о проведении банковского саммита в Ташкенте 26 июня.

"Специалисты ознакомят экспертов Узбекистана с последними трендами на международных рынках капитала", — пояснили в Райффайзенбанке, указав, что проведение такого мероприятия является свидетельством растущего интереса в мире к результатам осуществляемых в республике эффективных социально-экономических реформ.

Кстати, именно проводимые в республике реформы способствуют повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) оценили потенциал Ташкента по приему прямых иностранных инвестиций на ближайшие десять лет в 65 миллиардов долларов.

"Как страна, обладающая природными ресурсами и дешевой рабочей силой, Узбекистан, конечно, должен вызывать интерес потенциальных инвесторов. Особенно если принимать во внимание низкие стартовые позиции экономики, долгие годы отстававшей от мировых трендов", — отметил в беседе со Sputnik Узбекистан эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев.

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