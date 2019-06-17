Сколько денег отправляют узбекистанцы из России на родину

В среднем узбекистанцы отправляли из России 349 долларов одним переводом.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Узбекистан занял второе место среди всех стран по объему денежных переводов из России - 818 миллионов долларов было отправлено только в первом квартале 2019 года, сообщает ЦБ Узбекистана.

При это в Таджикистан было отправлено всего 462 миллиона долларов, Кыргызстан - 453 миллиона долларов, Армению - 194 миллиона долларов, Казахстан - 137 миллионов долларов.

А вот первое место с 1,3 миллиардами долларов заняла Швейцария.

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Примечательно, что всего 340 миллионов долларов отправили в Узбекистан россияне, а 478 миллионов долларов – узбекистанцы и представители других стран.

Средняя сумма одного перевода из России в Узбекистан составила 349 долларов.

Напомним, в апреле стало известно, что платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact установили лимит на перевод денежных средств из России.

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Лимит установлен для таких стран, как Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Western Union установила лимит в 100 тысяч рублей на 30 дней начиная с 16 апреля.

"Золотая корона" в свою очередь ограничила переводы в Казахстан до 150 тысяч рублей, а в Кыргызстан - до 100 тысяч. В Китай и Вьетнам нельзя будет отправить более 1,55 тысячи долларов.

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Contact позволит отправить до 600 тысяч рублей в Казахстан и Кыргызстан и до 100 тысяч рублей в Китай.

В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана заявляли, что денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистан к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов, или в полтора раза.

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