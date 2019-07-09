Разработана "дорожная карта" по снижению роста цен на узбекские авто

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Узбекистане разработана "дорожная карта" по предотвращению роста цен на узбекские авто, рассказал министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев в интервью "Узбекистан 24".

По его словам, данная карта предусматривает меры по предотвращению роста цен на местные автомобили. Главный вопрос связан с углублением локализации производимых местных авто.

"Будут сделаны шаги по налаживанию производства ряда направлений, это выпуск систем кондиционирования, воздухоочищения, отопления, стеклоочистителей, а также другие меры, связанные с местным производством запасных частей и комплектующих", – рассказывает Ходжаев.

Также, по его мнению, важный вопрос – это упорядочивание цен на комплектующие, поставляемые по импорту для производства наших автомобилей.

"Будут приняты меры по сокращению стоимости продукции со стороны внешних поставщиков – это порядка 196 миллиардов сумов и со стороны внутренних производителей – это свыше 200 миллиардов сумов", - добавил Ходжаев.

Цены на автомобили в Узбекистане останутся прежними >>

В результате этого, по его словам, цены на автомобили сохранятся на прежнем уровне.

Также предусматривается освобождение местных производителей от уплаты акцизного налога, который составлял около 4%.

Напомним, в начале июне стало известно о том, что "Узавтосаноат" не будет повышать цены на автомобили в этом году.

Ravon возвращается в Россию: названы новые цены на автомобили >>

GM Uzbekistan планирует запустить программу trade-in, которая позволит менять старые машины на новые с доплатой.

Сотрудники АК "Узавтосаноат" считают, что это поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом — поможет обновить автопарк населения.

Аршинов: протекционизм Узбекистана ляжет бременем на простых потребителей >>

В январе этого года стало известно о том, что легковые автомобили узбекского производства в наступившем году "сбросят" 20-процентный НДС, сообщается в постановлении президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год".

ЗАО "Дженерал моторс Узбекистан" освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость. Помимо этого, от уплаты НДС освобождены предприятия-производители комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки в части реализуемой ими продукции для автомобилей производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан".