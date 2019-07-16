Евросоюз выделил 5 млн евро для фонда Приаралья в Узбекистане

Представитель Узбекистана при ЕС Дильер Хакимов встретился с главным советником по внешнеполитическим вопросам председателя Евросовета Риной Кионкой.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Европейский союз выделил 5 миллионов евро для реализации проектов трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. Об этом сообщает МИД республики.

Представитель Узбекистана при ЕС Дильер Хакимов встретился с главным советником по внешнеполитическим вопросам председателя Евросовета Риной Кионкой.

В ходе переговоров, представители ЕС приняли решение о выделении 5 миллионов евро для финансирования проектов в рамках трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

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Фонд планирует привлечь еще 123,2 миллиона долларов за 5 следующих лет. Средства будут использованы для создания рабочих мест и улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек.

Напомним, что Норвегия стала первым зарубежным донором многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане, ее взнос составил 1,1 миллиона долларов.

Недавно правительство Узбекистана перевело в фонд первый транш в размере 6,5 миллиона долларов. Договоренности о выделении средств также достигнуты с правительствами Японии, Южной Кореи, Германии и Швейцарии.

Напомним, в ноябре 2018 года в Нью-Йорке состоялась церемония запуска многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного под эгидой ООН. Инициатором создания фонда выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.