Эксперты AIX рассказали, как привлечь инвесторов в Узбекистан

Одной из эффективных возможностей привлечения зарубежного капитала может стать первая публичная продажа акций узбекских компаний на Astana International Exchange.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. На международную конференцию "Рынок капитала Республики Узбекистан", которая проходит в Ташкенте, съехались представители ведущих финансовых и коммерческих организаций, локальных банков и производственных предприятий Узбекистана.

Эксперты обменялись мнением о том, какие меры будут способствовать качественным изменениям на рынке капитала страны.

Поговорили о перспективах роста рынка ценных бумаг республики, обсудили возможности международного сотрудничества, в частности, выход локальных компаний на глобальные рынки, и инвестиции в Узбекистан.

В рамках конференции намечен также дебютный выпуск еврооблигаций Республики Узбекистан.

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Регион Центральной Азии, прозвучало на встрече, обладает потенциалом роста и может быть привлекательным для зарубежного капитала, если будет создан благоприятный инвестиционный климат на общерегиональном уровне.

"Сегодня мы можем предложить узбекским компаниям еще одну возможность для взаимовыгодного сотрудничества – это привлечение зарубежных инвестиций в экономику региона через Международный финансовый центр "Астана" и площадку AIX, которая располагает всей необходимой для этого инфраструктурой. Экосистема AIX, включающая в себя локальных и международных брокеров и инвесторов, позволяет обеспечить доступ узбекским эмитентам к иностранному капиталу на выгодных условиях", - поделился мнением председатель правления Astana International Exchange ("AIX") Тим Беннетт.

Правительство Узбекистана активно привлекает инвесторов, в том числе посредством приватизации государственных предприятий. По словам представителей AIX, одной из эффективных возможностей привлечения зарубежного капитала может стать первая публичная продажа акций узбекских компаний на Astana International Exchange.