14:12 12 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Информационные экраны на бирже

Эксперты AIX рассказали, как привлечь инвесторов в Узбекистан

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Одной из эффективных возможностей привлечения зарубежного капитала может стать первая публичная продажа акций узбекских компаний на Astana International Exchange.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. На международную конференцию "Рынок капитала Республики Узбекистан", которая проходит в Ташкенте, съехались представители ведущих финансовых и коммерческих организаций, локальных банков и производственных предприятий Узбекистана. 

Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте
© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекистан стал более привлекательным в глазах инвесторов

Эксперты обменялись мнением о том, какие меры будут способствовать качественным изменениям на рынке капитала страны.

Поговорили о перспективах роста рынка ценных бумаг республики, обсудили возможности международного сотрудничества, в частности, выход локальных компаний на глобальные рынки, и инвестиции в Узбекистан.

В рамках конференции намечен также дебютный выпуск еврооблигаций Республики Узбекистан. 

Узбекистану удалось произвести впечатление на внешних инвесторов >>

Регион Центральной Азии, прозвучало на встрече, обладает потенциалом роста и может быть привлекательным для зарубежного капитала, если будет создан благоприятный инвестиционный климат на общерегиональном уровне.

"Сегодня мы можем предложить узбекским компаниям еще одну возможность для взаимовыгодного сотрудничества – это привлечение зарубежных инвестиций в экономику региона через Международный финансовый центр "Астана" и площадку AIX, которая располагает всей необходимой для этого инфраструктурой. Экосистема AIX, включающая в себя локальных и международных брокеров и инвесторов, позволяет обеспечить доступ узбекским эмитентам к иностранному капиталу на выгодных условиях", - поделился мнением председатель правления Astana International Exchange ("AIX") Тим Беннетт.

Рукопожатие
© Sputnik / Тигран Меграбян
Потенциальных инвесторов ждут на форуме в Намангане

Правительство Узбекистана активно привлекает инвесторов, в том числе посредством приватизации государственных предприятий. По словам представителей AIX, одной из эффективных возможностей привлечения зарубежного капитала может стать первая публичная продажа акций узбекских компаний на Astana International Exchange.

 

Теги:
Конференция, Узбекистан, Казахстан, фондовая биржа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Годовщина 9/11: итоги войны против терроризма
Кровавая дата 9/11: война, которую не смогли закончить
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054