ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-20 стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в международном отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса — 2018" (Doing Business), сообщили в Минюсте.

При этом в общем рейтинге Узбекистан занимает 76-е место среди 190 стран.

Республика в последнее время усилила защиту миноритарных инвесторов, исполнение контрактов, упорядочила налоговую систему и достигла значительных успехов во внешней торговле. Кроме того, усилены новые требования к независимым членам совета директоров в коммерческих организациях и роль комитетов по аудиту.

Также во Всемирном банке отметили налоговые реформы, в частности — объединение налогов на инфраструктуру с налогами на прибыль, признали шаги, предпринятые для развития института медиации, и подчеркнули, что в таможенной сфере введены качественно новые процедуры досмотра, основанные на риск-анализе.

К 2025 году правительство Узбекистана намерено войти в двадцатку лучших стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ведение бизнеса".

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