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Корова

Из-за Узбекистана в Казахастане ввели запрет на вывоз коров

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Запрет касается живого крупного рогатого скота, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Казахстан запретил на шесть месяцев вывозить из страны сельскохозяйственных животных, следует из совместного приказа министра сельского хозяйства и министра финансов этой страны.

В частности, запрет, который начинает действовать 22 октября, касается живого крупного рогатого скота, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).

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Министерству сельского хозяйства поручено сообщить в Евразийскую экономическую комиссию о применении мер по реализации приказа.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что в рамках принятой в соседнем Узбекистане программы по возрождению фермерства аграрии этого государства получают дешевые кредитные ресурсы для закупки сельскохозяйственных животных и активно закупают маточное поголовье в Казахстане.

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По данным казахстанского ведомства, это может отрицательно повлиять на животноводство в стране, поскольку из-за массового вывоза маточного поголовья в будущем Казахстан не сможет обеспечить продовольственную безопасность по мясу.

Теги:
запрет, запрет, животные, Животные, овцы, корова, Сельское хозяйство, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан



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