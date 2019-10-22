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Слиток золота

Золотая жила: экспорт драгметалла с начала года составил почти $4 млрд

© Sputnik / Марк Агнор
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В 2015-м было экспортировано золота на 823,9 млн долларов, в 2016 году - 738,2 млн, в 2017-м - 1,6 млрд. При этом доля драгметалла в структуре экспорта в 2019 году составила 29%.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. За 9 месяцев 2019-го Узбекистан экспортировал золота на 3,9 млрд долларов США, сообщает Госкомстат.

Добыча золота
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При этом доля драгметалла в структуре экспорта составила 29%.

В 2015 году было экспортировано золота на 823,9 млн долларов, в 2016-м - 738,2 млн, в 2017 году - 1,6 млрд.

Напомним, чуть больше недели назад Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал список крупнейших держателей золота по итогам сентября 2019 года. 

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Узбекистан занял в рейтинге 17-е место по количеству золотовалютных резервов и хранит 325,7 тонны, что составляет 56,2% от общих запасов страны.

 

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, добыча золота, Добыча, золото



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