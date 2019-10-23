Мирзиёев подписал новый закон о валютном регулировании

Согласно документу, теперь размер пошлин и цены на товары будут определяться только в национальной валюте.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент подписал новую редакцию Закона Узбекистана "О валютном регулировании", сообщает пресс-служба Центробанка республики.

Документ в новой редакции дополнен рядом новых норм и механизмов, определены основные принципы валютного регулирования и валютного контроля. Закон предусматривает единство системы валютного регулирования и валютного контроля, а также приоритет экономических мер в реализации государственной политики.

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Нормативно-правовой акт не допускает незаконного вмешательства государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.

В целях укрепления статуса национальной валюты вводится норма по взиманию государственных пошлин, сборов, других обязательных платежей, определению цен на товары и услуги и минимальных требований к уставным капиталам обществ исключительно в национальной валюте.

Вместе с тем предусматривается свободное распоряжение собственными валютными средствами при осуществлении валютных операций, отмена ряда разрешительных процедур и требование по репатриации активов по внешнеторговым операциям.

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Также разрешается открытие счетов за границей физическим лицам без ограничений и осуществление неторговых валютных операций между физическими лицами в сумме, эквивалентной 100 миллионам сумов.

Из Узбекистана можно свободно вывезти наличные денежные средства до 100 миллионов сумов.

Закон разработан во исполнение указа президента Узбекистана от 2 сентября 2017 года "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики".