В Узбекистане отменят кредиты с льготными ставками с 2020 года

Вместо льготной ставки власти дадут гражданам компенсации и субсидии. Они и пойдут на покрытие процентных расходов.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2020 года перестанут выдавать кредиты с льготными ставками, сообщает УзА.

"Речь идет о программах, направленных на развитие малого бизнеса, семейного предпринимательства и самозанятости населения, увеличение возможностей для женщин и поддержку молодого поколения", - говорится в сообщении.

Пока что льготные займы можно получить по ставкам в 7-8%. Однако уже с нового года их размер вырастет до 16%.

Вместо льготной ставки разрешили компенсации и субсидии на покрытие процентных расходов.

При этом стоит отметить, что вместо льготной ставки власти дадут гражданам компенсации и субсидии. Они и пойдут на покрытие процентных расходов.

Постановлением также утверждено, что кредитование в рамках госпрограмм осуществляется преимущественно через "Халк банки", "Микрокредитбанк" и "Агробанк".

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До 1 ноября уставной капитал этих трех банков увеличат на 170-290 млрд сумов.

Напомним, в середине сентября в Узбекистане также были внесены изменения и дополнения в некоторые постановления правительства: отныне ипотечные кредиты для строительства индивидуальных жилых домов и доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности будут предоставляться сроком на 20 лет с двухлетним (начиная с 1 января 2020-го – одногодичным) льготным периодом.

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До сегодняшнего дня выдавался сроком на 15 лет с 6 месячным льготным периодом.

Размер ипотечного кредита устанавливается в размере, не превышающем 90 процентов от сметной стоимости доступного жилого дома.