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Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял делегацию во главе с Министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым

Узбекистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Пресс-служба премьер-министра Казахстана
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Отмечается, что в этом году товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между странами составил порядка 770 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Узбекистан и Казахстан приняли дорожную карту по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Документ был подписан по итогам встречи премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и узбекской делегации во главе с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым.

Министры сельского хозяйства подписывают дорожную карту по активизации сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в области сельского хозяйства
Пресс-служба премьер-министра Казахстана
Министры сельского хозяйства подписывают дорожную карту по активизации сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в области сельского хозяйства

Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019-2024 годах в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений.

По словам Мамина, сотрудничество в области сельского хозяйства и совместная реализация инвестиционных проектов в будущем позволят Казахстану и Узбекистану выйти на рынки третьих стран.

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В этом году товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между двумя странами составил около 770 миллиона долларов.

Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу, пшеничную или пшенично-ржаную муку, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот и пшеничные отходы. Узбекистан в основном экспортирует в Казахстан вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи.

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Теги:
Жамшид Ходжаев, Аскар Мамин, Сельское хозяйство, сотрудничество, Соглашение, Казахстан, Узбекистан



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