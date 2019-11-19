Компания "Worley" примет участие в мирном атомном проекте Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Узбекистан совместно с австралийской компанией "Worley" прорабатывает вопрос создания совместного инжинирингового центра атомной энергетики. Детали проекта обсуждались в рамках визита зарубежной делегации в Ташкент, сообщает Минэнерго республики.

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Кроме того, "Worley" рассматривает новые варианты партнерства с Узбекистаном в атомной сфере. В частности речь идет налаживании в республике производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Австралийская компания также готова организовать цикла учебных занятий для узбекских специалистов нефтегазовой, электроэнергетической и химической отраслей.

В мае 2019 года в ходе Международной выставки Power Uzbekistan - 2019 в Ташкенте было объявлено о создании СП ООО "Worley Parsons Uzbekistan Engineering".

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WorleyParsons Limited, преобразованная после реструктуризации в инжиниринговую фирму Worley, предоставляет проектные и консультационные услуги энергетическому и прочим ресурсным секторам, а также комплексным перерабатывающим предприятиям.

Основным партером Узбекистана в атомной сфере остается Россия. Так, в сентябре 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции. Главным подрядчиком проекта выступает госкорпорация "Росатом". АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Ввести энергетический объект планируется к 2028 году. Уже сейчас узбекская сторона выразила заинтересованность в строительстве еще двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый.

В связи с развитием атомной сферы в республике ведется работа по подготовке квалифицированных кадров для строящейся станции. Так, в сентябре 2019 года в Ташкенте открылось первое зарубежное представительство российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Вуз действует на базе Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

На первый курс приняты 100 студентов, еще несколько десятков будущих специалистов-атомщиков проходят обучение в головном вузе МИФИ в Москве.