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Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс

Узбекистан увеличил выпуск автомобилей на 42%

FOTO / ASKAR YACUBOV
Экономика
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Sputnik Узбекистан

За этот год в республике заметно возросло производство легковых машин и грузовиков. Также страна продемонстрировала высокие показатели в сфере автомобильного двигателестроения.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В 2019-м в Узбекистане выпущено более 218 тысяч легковых автомобилей, что на 41,8% больше по сравнению с прошлым годом.

© Sputnik / Алексей Куденко
Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2019-м было также выпущено около 4 440 грузовиков – это на 31,8% больше, чем годом ранее.

Кроме того, за 2019-й в республике произвели и выпустили около 165 тысяч автомобильных двигателей, что на 43,3% больше, чем в 2018 году.

Между тем заметно снизился уровень производства тракторов. В январе-октябре текущего года выпущены лишь 1 194 трактора, что почти на 56% меньше по сравнению с тем же периодом 2018-го.

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Автопром Узбекистана в последние годы существенно обновляется, становясь разнообразнее: сразу несколько крупных компаний выходят на узбекский рынок. К примеру, подписано инвестиционное соглашение об ускорении строительства завода по производству автомобилей Hyundai. Ожидается, что первая партия автомобилей выйдет на рынок уже в начале 2020-го.

Также в скором времени в Узбекистане откроется вторая линия сборочного производства ПАО "КамАЗ".

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Теги:
Узбекистан, выпуск, производство, автомобили



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