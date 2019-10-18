Программа trade-in в Узбекистане: новые нюансы сделки

В республике c 1 октября действует программа trade-in, которая, как ожидается, поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом поможет обновить автопарк населения.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В некоторые постановления правительства Узбекистана внесены изменения в связи с началом реализации в республике программы trade-in. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Программа, по которой покупатель нового отечественного авто может сдать свою старую машину и доплатить разницу в их стоимости, действует в стране с 1 октября.

Теперь, в частности, установлено, что при продаже автомобилей юридическими и физическими лицами официальным дилерским предприятиям по системе trade-in нотариальное заверение сделки не требуется.

"Кроме того, определены документы, которые должны быть представлены в территориальные органы ГСБДД для временной регистрации бывшего в употреблении автотранспортного средства, приобретенного официальным дилером по данной программе", — говорится в публикации.

Временная регистрация автомобиля производится с выдачей справки органами ГСБДД, эта справка не дает права управления автомобилем. Плата за временную регистрацию не взимается.

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