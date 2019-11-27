Водоснабжение Узбекистана и БПИ больше не вместе: создана новая структура

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Бюро принудительного исполнения (БПИ) Узбекистана с 1 января 2020 года перестанет заниматься сбором задолженностей за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения, сообщает УзА.
"Теперь эту работу будет выполнять новая структура – АО "Узсувтаъминот", которую сформируют за счет передачи активов и долей государства в уставных капиталах государственных унитарных предприятий Министерства жилищно-коммунального обслуживания", - говорится в сообщении.
Также разработают концепцию Стратегии развития водоснабжения и водоотведения республики:
- создание единой централизованной системы учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда республики и формирование единого водного баланса;
- организация на базе предприятий водоснабжения республики отдельной корпоративной структуры, осуществляющей выполнение функции единого оператора при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения;
- внедрение системы "Цифровой водоканал", обеспечивающей автоматизацию системы управления водными ресурсами республики и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов в данной сфере.
Начальник отдела БПИ: нападения на сотрудников будут караться жестко >>
Министерство было определено уполномоченным государственным органом в области координации учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда и формирования единого водного баланса.
Также на него возложены дополнительные задачи:
- организация формирования единого водного баланса республики путем сбора, обобщения и систематизации информации уполномоченных органов и организаций о количественных и качественных показателях вод Единого государственного водного фонда с созданием единой информационной системы водного баланса;
В Сурхандарье безработный мужчина напал на инспектора БПИ >>
- проведение мониторинга достоверности предоставляемой уполномоченными органами и организациями информации о состоянии учета воды, обеспечении ее безопасности и качества с выработкой, при необходимости, мер по устранению выявленных недостатков;
Коммунальщики обманывают жителей Самарканда - БПИ вносит ясность >>
- координация деятельности уполномоченных органов и организаций по учету, мониторингу, обеспечению безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда;
- организация создания стратегических резервов пресной питьевой воды, в том числе строительства крупнотоннажных резервных источников;
- координация внедрения в сферу водопользования современных инновационных технологий, в том числе автоматизированной системы учета количества и качества воды, с обеспечением их интеграции в единую информационную систему водного баланса республики.