11:09 27 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Холодная вода из крана

Водоснабжение Узбекистана и БПИ больше не вместе: создана новая структура

CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
Экономика
Получить короткую ссылку
631 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images//1133/30/11333062.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191127/12883330/Vodosnabzhenie-Uzbekistana-i-BPI-bolshe-ne-vmeste-sozdana-novaya-struktura.html

Новая структура будет сформирована за счет передачи активов в уставных капиталах государственных унитарных предприятий Министерства жилищно-коммунального обслуживания.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Бюро принудительного исполнения (БПИ) Узбекистана с 1 января 2020 года перестанет заниматься сбором задолженностей за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения, сообщает УзА.

"Теперь эту работу будет выполнять новая структура – АО "Узсувтаъминот", которую сформируют за счет передачи активов и долей государства в уставных капиталах государственных унитарных предприятий Министерства жилищно-коммунального обслуживания", - говорится в сообщении.

Также разработают концепцию Стратегии развития водоснабжения и водоотведения республики:

- создание единой централизованной системы учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда республики и формирование единого водного баланса;

- организация на базе предприятий водоснабжения республики отдельной корпоративной структуры, осуществляющей выполнение функции единого оператора при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- внедрение системы "Цифровой водоканал", обеспечивающей автоматизацию системы управления водными ресурсами республики и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов в данной сфере.

Начальник отдела БПИ: нападения на сотрудников будут караться жестко >>

Министерство было определено уполномоченным государственным органом в области координации учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда и формирования единого водного баланса.

Также на него возложены дополнительные задачи: 

- организация формирования единого водного баланса республики путем сбора, обобщения и систематизации информации уполномоченных органов и организаций о количественных и качественных показателях вод Единого государственного водного фонда с созданием единой информационной системы водного баланса;

В Сурхандарье безработный мужчина напал на инспектора БПИ >>

- проведение мониторинга достоверности предоставляемой уполномоченными органами и организациями информации о состоянии учета воды, обеспечении ее безопасности и качества с выработкой, при необходимости, мер по устранению выявленных недостатков;

Коммунальщики обманывают жителей Самарканда - БПИ вносит ясность >>

- координация деятельности уполномоченных органов и организаций по учету, мониторингу, обеспечению безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда;

- организация создания стратегических резервов пресной питьевой воды, в том числе строительства крупнотоннажных резервных источников;

- координация внедрения в сферу водопользования современных инновационных технологий, в том числе автоматизированной системы учета количества и качества воды, с обеспечением их интеграции в единую информационную систему водного баланса республики.

Теги:
долги, Экономика, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, холодная вода, пресная вода, вода, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс. КамАЗов в год
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Бесшумный и экологически чистый: "Калашников" представил городской байк
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться