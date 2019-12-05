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Как будет выглядеть новый терминал аэропорта Самарканда - фото

Власти Узбекистана могут отказать "Новапорту" в реконструкции аэропортов

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191205/12946644/Vlasti-Uzbekistana-mogut-otkazat-Novaportu-v-rekonstruktsii-aeroportov.html

"Новапорт" хочет получить аэропорты более чем на 30 лет, с чем категорически не согласны представители местных властей.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Переговоры "Новапорта" и властей Узбекистана о реконструкции нескольких аэропортов зашли в тупик, сообщает "Коммерсант".

По словам источников издания, последняя встреча представителей "Новапорта" и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась около двух месяцев назад.

"Новапорт" пока не может согласовать условия получения узбекских аэропортов - Самарканда, Намангана и Ургенча - в концессию... "Новапорт" хочет получить аэропорты более чем на 30 лет, с чем категорически не согласны представители местных властей", - говорится в сообщении.

При этом совладелец холдинга AEON (контролирует "Новапорт") Роман Троценко сказал изданию, что не вышел из переговоров с правительством Узбекистана, а также, что интерес к аэропортам сохраняется и власти страны вправе делать с этими активами, что считают возможным.

Согласно информации, власти Узбекистана уже приступили к поискам другого инвестора.

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Ранее обсуждались возможности партнерства в модернизации региональных аэропортов республики и управления ими. Предполагается, что японская компания может подготовить предпроектные предложения.

"Преимуществами японских компаний могут быть технологии и доступ к международному капиталу", - считают источники газеты.

При этом, по их словам, японские корпорации строят качественно, но долго, у них не принято работать в авральном режиме, поэтому они также вряд ли согласятся на сжатые сроки инвестирования и короткий срок концессии.

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Напомним, "Новапорт" и правительство Узбекистана в конце мая подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче.

"Новапорт" - крупная российская компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов.

Теги:
Экономика, аэропорт, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, модернизация



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