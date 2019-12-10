В Узбекистане определены меры по созданию плодоовощных кластеров

На видеоселекторном совещании Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости наладить кластерную систему и в плодоовощеводстве.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Вчера, 9 декабря, под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание по вопросам организации кластеров, специализирующихся на плодоовощеводстве, повышения качества заготовки и увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции, сообщается на официальном сайте.

"Необходимо наладить кластерную систему и в плодоовощеводстве. Хороший результат должно дать привлечение предпринимателей, обладающих многолетним опытом в данной сфере и инфраструктурой для хранения и переработки продукции", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Ответственным лицам поручено юридически регламентировать отношения между заготовителем продукции и кластерным предприятием, обеспечить интересы этих сторон.

Подчеркнуто, что главной задачей кластеров должно стать своевременная доставка материальных ресурсов и выплата авансовых средств, обновление низкоэффективных садов и виноградников, повышение урожайности.

Также Мирзиёев заявил о важности организации для инициаторов кластеров краткосрочных учебных курсов с привлечением зарубежных экспертов, а кластеры, в свою очередь, должны будут провести для фермеров практические семинары по вопросам применения передовых технологий, заготовки экспортоориентированной продукции и повышения урожайности. Поручено организовать соответствующие кафедры в вузах каждой области.

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Президент уделил особое внимание вопросу обеспечения кластеров оборотными средствами. Определены меры по финансовой поддержке таких объединений на первых порах их деятельности, в том числе за счет средств Государственного фонда по поддержке предпринимательства.

В свою очередь, предоставления создаваемых кластерами интенсивных садов, виноградников и теплиц населению и предпринимателям на льготных условиях, а также преференций по кредитам на период до созревания урожая и выхода владельцев на прибыль.

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Глава государства также отметил, что в этом процессе первостепенное значение имеют создание высокоурожайных плантаций на неиспользуемых землях, на месте непродуктивных садов и виноградников, выращивание и расширение экспорта плодоовощной продукции, отвечающей требованиям внешнего рынка.