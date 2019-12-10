Страсти по приватизации: кто вступится за частных собственников

В Узбекистане различные госструктуры, в том числе правоохранительные органы, регулярно признают решения о реализации государственного имущества недействительными. Для отстаивания прав бизнеса в качестве ответчика по делам выступит и Агенство по управлению госактивами.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане активно ведется борьба с пересмотром итогов приватизации. Этой и другим темам была посвящена встреча Агентства по управлению госактивами с предпринимателями республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, агентство выразило готовность выступать ответчиком вместе с предпринимателями, у которых сейчас ведутся судебные разбирательства по поводу непризнания итогов приватизации со стороны некоторых структур.

Тяжбы ведутся с различными государственными, в том числе правоохранительными органами, которые регулярно инициируют пересмотры решений о приватизации имущества и признают эти решения недействительными.

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Теперь за это должностные лица несут уголовную ответственность. Кроме того, согласно президентскому постановлению об улучшении бизнес-среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дела о пересмотре и отмене результатов разгосударствления и приватизации запрещено принимать к рассмотрению.

"Каждый предприниматель хочет, чтобы его имущество было защищено. Его права гарантируются статьей 53 Конституции страны, которая прямо указывает на обеспечение неприкосновенности частной собственности, а также соответствующим законом о правах собственников", - заявил начальник юридического управления Агентства по управлению госактивами Улугбек Газиев.

По его словам, процессы приватизации проходят прозрачно, и обеспечиваются равные условия для всех участников.

С 2017 года реализация государственного имущества осуществляется только через электронные онлайн аукционные торги. Это помогает обеспечить доступность и прозрачность участия любого физического или юридического лица.

Именно таким образом сегодня в Узбекистане приватизируются земельные участки для занятия предпринимательской деятельностью, для строительства индивидуального жилья, продаются или предоставляются в аренду государственные активы, в том числе по нулевой стоимости.