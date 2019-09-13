При филиале МИСиСа в Алмалыке могут открыть школу и колледж

Полноценный образовательный кластер поможет еще со школьных лет начать подготовку специалистов для горно-металлургической отрасли.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В Узбекистане на базе МИСиСа появится полноценный образовательный кластер, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Как следует из проекта постановления правительства, разработанного Минвузом, в Алмалыке организуют школу и профессиональный колледж по подготовке специалистов для горно-металлургической отрасли.

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Школа предполагает углубленное изучение математики, физики, химии, информационных технологий, лингвистики, экономики и иностранных языков. Её учебной базой станут программы ведущих международных образовательных учреждений.

В первый год обучения зачисление начнется с 7-го по 10-й классы на основе конкурса, который будет проводиться алмалыкским филиалом. Максимальное количество учеников в каждом классе не должно превышать 30 человек.

В колледже будет налажена подготовка специалистов по направлениям "Металлургия цветных и редких металлов", "Металлургия черных металлов", "Литейное дело", "Обработка металлов давлением", "Открытые горные работы", "Подземные горные работы", "Обогащение полезных ископаемых", "Маркшейдерское дело", "Автоматизация и управление технологических процессов и производств", "Горная электромеханика".

Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС был открыт в октябре 2018 года по инициативе Шавката Мирзиёева и при поддержке Алишера Усманова в целях подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для промышленности республики.