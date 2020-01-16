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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.

Встреча Лаврова и Камилова в Ташкенте: что обсудили министры

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13231081/Vstrecha-Lavrova-i-Kamilova-v-Tashkente-chto-obsudili-ministry.html

Глава российского внешнеполитического ведомства прилетел в столицу Узбекистана вечером в среду. Ташкент — третий и заключительный пункт его маршрута в рамках турне по Азии.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Ташкенте с исполняющим обязанности главы МИД России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл в республику с официальным визитом.

По данным пресс-службы узбекского внешнеполитического ведомства, дипломаты констатировали, что за последние два года отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень. В 2019-м только в сфере экономики состоялось свыше 130 визитов делегаций министерств и ведомств, регионов, руководителей компаний, представителей деловых кругов. 

Атомная энергетика и визит Мирзиёева в РФ: переговоры Лаврова в Ташкенте >>>

Стороны подчеркнули, что позитивная динамика была достигнута прежде всего благодаря установившимся доверительным отношениям и взаимопониманию между лидерами двух стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) во время подписания документов по окончании переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым (второй справа) в Ташкенте.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов во время подписания документов по окончании переговоров в Ташкенте

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящему государственному визиту президента Узбекистана в Россию, благодаря которому, как ожидается, двусторонние отношения перейдут на следующий этап.

После переговоров с Абдулазизом Камиловым Сергея Лаврова принял глава республики Шавкат Мирзиёев. Подробностей встречи пока нет. Ранее сообщалось, что они обсудят политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства прилетел в столицу Узбекистана вечером 15 января. В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица.

Ташкент — третий и заключительный пункт маршрута Лаврова в рамках турне по Азии. Ранее он посетил Шри-Ланку и Индию.

Теги:
Ташкент, Россия, политика, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров



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