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Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

Президент наметил цели предстоящего международного инвестиционного форума

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200127/13316136/Prezident-nametil-tseli-predstoyaschego-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma.html

Министерству иностранных дел указано на необходимость приглашения на форум представителей ведущих зарубежных компаний, международных финансовых организаций и средств массовой информации.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам организации Ташкентского международного инвестиционного форума, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба МИВТ
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В своем послании Олий Мажлису руководитель страны отметил, что активная инвестиционная политика будет последовательно продолжена в целях развития экономики высокими темпами, значительную часть осваиваемых в 2020 году вложений составят прямые иностранные инвестиции и кредиты.

В частности, в нынешнем году в экономику нашей страны намечено привлечь 5,8 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. С этой целью в марте будет проведен Ташкентский международный инвестиционный форум.

Главная цель форума – привлечь прямые иностранные инвестиции в отрасли-драйверы экономики – энергетику, машиностроение, электротехнику, сферу информационных технологий, текстильную отрасль, сельское хозяйство и пищевую промышленность, строительную индустрию, а также в регионы страны.

На совещании определены конкретные задачи по проведению данного мероприятия на высоком организационном уровне.

Лист бумаги в руке
Sputnik / Максим Блинов
Министерство инвестиций и внешней торговли ищет новых сотрудников – требования

Министерству инвестиций и внешней торговли, в частности, поручено подготовить совместно с руководителями регионов презентационные материалы по перспективным проектам, которые будут предложены иностранным инвесторам.

Отмечалась необходимость уделить особое внимание установлению прямого партнерства между производителями на местах и иностранными инвесторами при реализации региональных программ.

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Министерству иностранных дел указано на необходимость приглашения на форум представителей ведущих зарубежных компаний, международных финансовых организаций и средств массовой информации.

Затронуты вопросы качественной подготовки мест, где пройдут мероприятия, широкого продвижения и освещения форума в СМИ.

 

Теги:
иностранные инвесторы, Узбекистан, совещание, Президент, Ташкент, инвестиционный форум



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