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ТПП и Международное агентство KOICA запускают бизнес-инкубатор

Пресс-служба ТПП
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200129/13328733/TPP-sovmestno-s-agentstvo-KOICA-zapuskayut-proekt-na-55-mln.html

Проект с бюджетом в $5,5 млн нацелен на развитие системы оказания всестороннего содействия начинающим предпринимателям в реализации их бизнес-идей и проектов с учетом передового корейского опыта.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана и Международное агентство по сотрудничеству Республики Корея (KOICA) подписали соглашение о запуске проекта "Содействие развитию системы бизнес-инкубирования в Узбекистане". Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Проект с бюджетом в $5,5 млн нацелен на развитие системы оказания всестороннего содействия начинающим предпринимателям в реализации их бизнес-идей и проектов с учетом передового корейского опыта.

В рамках проекта планируется привлечение корейских экспертов, совместно с которыми на протяжении четырех лет будет организована работа по следующим направлениям:

В Узбекистане откроется узбекско-корейский бизнес-инкубатор >>

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- создание в Ташкенте образцового бизнес-инкубатора, в котором начинающие предприниматели смогут получить практическую помощь в реализации их бизнес-идей от квалифицированных специалистов;

- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области поддержки начинающих предпринимателей, стимулирования развития их деятельности, а также развития экосистемы инновационного бизнеса в Узбекистане в целом;

- оказание содействия в институциональном развитии организациям (проектам), деятельность которых направлена на стимулирование развития молодежного предпринимательства;

- повышение квалификации кадров ведомств и организаций, причастных к вопросам развития молодежного и инновационного бизнеса, путем организации для них образовательных стажировок в Республике Корея;

- создание интегрированной информационной системы, содержащей всю необходимую для начинающих предпринимателей информацию по вопросам создания и ведения бизнеса.

Теги:
Южная Корея, Соглашение, подписание документов, Торгово-промышленная палата Узбекистана



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