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Стюардесса проверяет багажные полки в салоне самолета Sukhoi Superjet 100

Узбекистан компенсирует авиакомпаниям до $15 тыс. за чартерный борт

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200219/13497200/Uzbekistan-kompensiruet-aviakompaniyam-do-15-tys-za-charternyy-bort.html

При перевозке авиабортом 300 чел. за каждый рейс в активный туристический сезон предоставляется компенсация расходов в $6 тыс., а в несезонное время туризма в стране - до $15 тыс.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистан предоставляет самые большие скидки на чартерные рейсы по сравнению с другими странами мира.

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Об этом рассказал корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана – председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова. Чиновник выступил на открытии Первого Международного авиационного форума в Узбекистане. 

"Так, например, при перевозке авиабортом 300 чел. за каждый рейс в активный туристический сезон предоставляется компенсация расходов в $6 тыс., а в несезонное время туризма в нашей стране - до $15 тыс. Это существенная помощь для авиаперевозчиков и туристских компаний, которые осуществляют такие авиаперевозки", - подчеркнул Абдухакимов.

Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum стартовал в выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Для участия в нем приехали представители около 180 компаний со всего мира, таких, к примеру, как Boeing и Jetcraft (США), Air Charter Service (Великобритания), Bombardier Business Jets (Канада), TLD (Индия), Luftansa Consulting (Германия), EGIS (Франция), ATR (Испания) и других.

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Как заявил министр транспорта Элер Ганиев, в ближайшее время планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов по улучшению состояния аэропортов. В частности, строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в Самаркандском международном аэропорту увеличит пропускную способность с 500 пассажиров в час до 1 500.

Теги:
авиация, форум, Узбекистан, Эляр Ганиев, Чартер, Самолет



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