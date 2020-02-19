Узбекистан компенсирует авиакомпаниям до $15 тыс. за чартерный борт

При перевозке авиабортом 300 чел. за каждый рейс в активный туристический сезон предоставляется компенсация расходов в $6 тыс., а в несезонное время туризма в стране - до $15 тыс.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистан предоставляет самые большие скидки на чартерные рейсы по сравнению с другими странами мира.

Об этом рассказал корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана – председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова. Чиновник выступил на открытии Первого Международного авиационного форума в Узбекистане.

"Так, например, при перевозке авиабортом 300 чел. за каждый рейс в активный туристический сезон предоставляется компенсация расходов в $6 тыс., а в несезонное время туризма в нашей стране - до $15 тыс. Это существенная помощь для авиаперевозчиков и туристских компаний, которые осуществляют такие авиаперевозки", - подчеркнул Абдухакимов.

Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum стартовал в выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Для участия в нем приехали представители около 180 компаний со всего мира, таких, к примеру, как Boeing и Jetcraft (США), Air Charter Service (Великобритания), Bombardier Business Jets (Канада), TLD (Индия), Luftansa Consulting (Германия), EGIS (Франция), ATR (Испания) и других.

Ганиев призвал иностранные компании не бояться конкуренции в Узбекистане >>

Как заявил министр транспорта Элер Ганиев, в ближайшее время планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов по улучшению состояния аэропортов. В частности, строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в Самаркандском международном аэропорту увеличит пропускную способность с 500 пассажиров в час до 1 500.