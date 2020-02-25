Узбекистан и Казахстан решили разработать новую экономическую повестку

Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры и других приоритетных направлениях.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Президент Узбекистан принял премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, прибывшего в нашу страну в рамках проведения второго узбекско-казахстанского Форума межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина

Шавкат Мирзиёев отметил, что регулярный диалог на высшем уровне способствует укреплению дружбы, наращиванию двусторонних контактов, расширению возможностей стратегического партнерства.

Премьер-министр Аскар Мамин передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.

Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры и других приоритетных направлениях.

Уделили внимание и вопросам формирования благоприятных условий для сохранения высоких темпов роста взаимной торговли, а также продвижения проектов кооперации и развития инфраструктуры с участием ведущих компаний двух стран. Отдельно отметили приоритет активных гуманитарных и туристических обменов на основе совместных программ.

По итогам встречи договорились подготовить "дорожную карту" по формированию новой экономической повестки узбекско-казахстанского полномасштабного партнерства.

Узбекистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве >>

Напомним, что в конце прошлой недели Узбекистан и Казахстан начали подготовку проектов итоговых документов по демаркации границы между странами в 2020 году.

Уже готовы проекты документов по демаркации межгосударственной границы на одном из участков между Навоийской областью Узбекистана и Кызыл-Ординской и Туркестанской областями Казахстана.

А в конце года в интервью РИА Новости Ильхом Неъматов сообщал, что договор о демаркации узбекско-казахстанской границы может быть подписан в первой половине 2020 года.

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, из-за чего регулярно происходили пограничные конфликты. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году и активизировали в начале 2017 года после прихода к власти Шавката Мирзиёева.