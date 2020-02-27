Крупные предприятия Узбекистана ждет реформирование

Реформирование делается для сокращения участия государства в экономике, создания условий для развития частного сектора и развития конкурентной среды.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Узбекистане планируется реформировать 13 крупнейших предприятий, сообщается в проекте указа.

В число компаний войдут: "Узбектелеком", "Узбeкистон тeмир йўллари", "Узмахсусмонтажкурилиш", "Уздонмахсулот", "Узбекозиковкатхолдинг", "Узавтосаноат", "Узагросаноаттеххолдинг", "Узагрокимёхимоя", "Тошшахартрансхизмат", "Узпахтасаноат", "Узагросервис", "Узкимёсаноат", и предприятия "Узбеккино".

"Экспортный потенциал и уровень использования производственных мощностей таких предприятий, равно как и качество производимой продукции остаются на низком уровне. Все это приводит к снижению конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

Реформирование делается для сокращения участия государства в экономике, создания условий для развития частного сектора и развития конкурентной среды.

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До 1 мая предусмотрено создание проектных офисов и начало реформирования предприятий.

Напомним, вчера стало известно, что президент Узбекистана провел совещание по вопросам реформирования государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат".

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Планируется преобразование комбината в современную компанию. Государством принимаются комплексные меры в этом направлении. В частности, последовательно реализуется Программа развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года. В ее рамках в период 2017-2019 годов были введены в строй 8 объектов стоимостью $1,2 млрд. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, серебра – на 37%.