Навоийский горно-металлургический комбинат ожидает реструктуризация

Обсуждены вопросы совершенствования структуры НГМК, обеспечения его корпоративной прозрачности, приведению расчетов в соответствие с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание по вопросам реформирования государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", сообщает пресс-служба главы государства.

По объему сырьевых ресурсов НГМК занимает третье место в мире по производительности золота. Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний.

Балансовая стоимость НГМК оценивается в $1,3 млрд, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет $11 млрд.

В связи с этим планируется преобразование комбината в современную компанию. Государством принимаются комплексные меры в этом направлении. В частности, последовательно реализуется Программа развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года. В ее рамках в период 2017-2019 годов были введены в строй 8 объектов стоимостью $1,2 млрд. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, серебра – на 37%.

Обсуждены вопросы совершенствования структуры НГМК, обеспечения его корпоративной прозрачности, приведению расчетов в соответствие с международными стандартами.

Указано на необходимость доведения объема производства на предприятии до 94 тонн к 2026 году, реализации для этого 40 проектов на сумму $4 млрд, в том числе, по освоению нового месторождения проектной стоимостью $525 млн.

Подчеркнута важность оценки на основе международных стандартов и отражения на балансе предприятия золотого запаса комбината в размере 3,7 тыс тонн.

Перед Государственным комитетом по геологии и Министерством финансов поставлена задача перевести оценку запасов и финансовую отчетность на международные стандарты. Отмечена важность подготовки отчетов о запасах месторождений и их состоянии, данных по проектам добычи в соответствии с Австралийским кодексом (JORC Code).

Отдельно затронули вопрос выпуска корпоративных еврооблигаций НГМК.

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Напомним, что в начале года Навоийский горно-металлургический комбинат сообщил о планах планирует привлечь кредиты российских Сбербанка и ВТБ на сумму около $3,9 млрд на модернизацию производства.

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева были утверждены 25 проектов модернизации производства НГМК, которые включены в инвестиционную программу Узбекистана на 2020-2022 годы.

А неделю назад Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг") изготовил и отправил два магистральных грузовых тепловоза для нужд комбината - речь идет о тепловозах 2ТЭ25КМ.