Раньше сумма микрокредита не должна была превышать 1000 БРВ или 223 миллионов сумов, а размер микрозайма не превышал 100 БРВ или 22 миллиона 300 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане увеличили размер микрокредитов и микрозаймов до 300 миллионов сумов, информирует Минюст.

"Размер микрокредитов для предпринимателей увеличен до 300 миллионов сумов, а микрозайм для физлиц увеличен до 50 миллионов сумов", - говорится в сообщении.

Раньше сумма микрокредита не должна была превышать 1000 БРВ или 223 миллионов сумов, а размер микрозайма не превышал 100 БРВ или 22 миллиона 300 тысяч сумов.

Напомним, в Узбекистане банковская процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла до 25,8% из-за дорогих автокредитов.

В январе текущего года средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам, за исключением автокредитов, составила 25,1%.

Из-за дорогих автокредитов в Узбекистане повысилась средняя ставка >>

Напомним, в декабре 2019 года Центральный банк Узбекистана утвердил Положение о порядке расчета долговой нагрузки по кредитам и микрозаймам, получаемым физическими лицами.

Новым положением вводится понятие "показатель кредитного бремени" – отношение средних ежемесячных платежей по всем полученным кредитам и выданным гарантиям к средним ежемесячным доходам получателя кредита (то есть его среднемесячная зарплата, пенсия и другие доходы за последние 12 месяцев).

Центробанк возьмет под контроль объемы потребительских кредитов >>

Данный показатель рассчитывается в том случае, если общая сумма кредитов по всем договорам, заключаемым физлицом с микрокредитными организациями и ломбардами, а также остатка основного долга по действующим кредитам, превышает 50 базовых расчетных величин.

С марта 2020 года выдача кредита (микрозайма) будет разрешена, если кредитное бремя получателя займа не превысит 50 процентов.

Положением также установлен предельный уровень процентной ставки, начисляемой ежедневно согласно договору, в размере не выше 0,3%. Наряду с этим пеня и проценты за нарушение условий договора не должны превышать половины общей годовой суммы долга по кредиту.