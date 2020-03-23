Строительные и авто рынки остановят работу в Ташкенте

Организации общественного питания будут заниматься только доставкой блюд в закрытом режиме, то есть не принимая посетителей.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Столичный хокимият предупредил жителей города о том, что с завтрашнего дня перестанут работать все рынки и магазины по продаже строительных материалов, автомобилей, бытовой техники, рынки вторичных товаров и все торговые комплексы, независимо от формы собственности. При этом в администрации подчеркивают, что эти меры временные.

Ранее в хокимияте Ташкента призвали граждан не поддаваться панике и заверили, что все продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, магазины, супермаркеты, службы доставки еды продолжат работать в обычном режиме.

Организации общественного питания будут заниматься только доставкой блюд в закрытом режиме, то есть не принимая посетителей.

"Предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность в данном направлении, рекомендуется развить услуги по доставке блюд," - говорится в сообщении хокимията.

По последним данным общее число заболевших вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 46 человек. Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах.

С 24 марта столица закрывается на въезд и выезд для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога).

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.