Новая газовая скважина введена в эксплуатацию после капремонта

В этом году, по прогнозам, из скважины добудут 13,5 млн кубометров природного газа и 270 тонн газового конденсата.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Скважина №102 Мубарекского НГДУ на месторождении "Южный Кемачи" некоторое время назад приостановила свою работу из-за того, что ее полностью затопило водой. Было решено провести капитальный ремонт. Специалисты АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" изолировали водоприток, провели перфорационные работы на соответствующем участке.

В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях >>

В результате был получен промышленный приток газа с суточным дебитом 50 тыс. кубометров и газового конденсата 1 тонна.

В этом году, по прогнозам, из скважины добудут 13,5 млн кубометров природного газа и 270 тонн газового конденсата.

Для справки: нефтегазоконденсатное месторождение "Южный Кемачи" расположено в Караулбазарском районе Бухарской области и разрабатывается с 1978 года. В настоящее время на месторождении из 94 скважин добывается нефть, газ и конденсат.

Напомним, 10 марта специалисты активировали еще одну газовую скважину на месторождении в Муйнаке. В результате проведенных перфорационных работ получен промышленный приток газа с суточным дебитом 100-130 тыс. кубометров.

А в начале февраля президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.