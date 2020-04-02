13:28 02 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Здание Центрального банка Узбекистана

ЦБ планирует расширить объемы микрофинансирования

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
Получить короткую ссылку
2 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200402/13832127/TsB-planiruet-rasshirit-obemy-mikrofinansirovaniya.html

Специалисты ЦБ пояснили, что обновленный закон скажется на увеличении объема оказываемых микрофинансовых услуг. Будет удовлетворена растущая потребность населения и субъектов предпринимательства в микрофинансовых услугах.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Изменения, которые были внесены в "Закон о микрофинансировании" 17 марта по согласованию с главой государства коснулись 4, 5 и 6 статей. В Центробанке разъяснили в чем суть нововведений.

Предусмотрена выдача микрокредита заемщику на осуществление предпринимательской деятельности в абсолютной величине, не превышающей 300 млн сумов.

Обновленный закон предполагает также выдачу коммерческими банками и микрокредитными организациями микрозайма заемщику - физическому лицу в абсолютной величине, не превышающей 50 млн сумов.

Менеджеры банка работают с клиентами
© Sputnik / Виталий Белоусов
Кредитные каникулы: ЦБ Узбекистана пошел навстречу заемщикам

Вместе с тем предусматривается выдача микролизинга на осуществление предпринимательской деятельности в абсолютной величине, не превышающей 600 млн сумов.

Специалисты ЦБ пояснили, что обновленный закон скажется на увеличении объема оказываемых микрофинансовых услуг. Будет удовлетворена растущая потребность населения и субъектов предпринимательства в микрофинансовых услугах, в частности, расширятся объемы оказания микрофинансовых услуг в республике.

ЦБ примет меры по смягчению воздействия пандемии на экономику Узбекистана >>

Напомним, в понедельник ЦБ дал указание коммерческим банкам внедрить упрощенный порядок рассмотрения обращений населения и субъектов предпринимательства по вопросу продления сроков кредитных платежей.

При этом требуется обоснование цели и причины продления срока платежей. В кредитный договор будут внесены изменения, а также обязательства заемщика по завершении карантинных мер.

Изменения, внесенные в кредитный договор, автоматически отменятся после снятия карантина. Обращаться в банк дополнительно не нужно.

Теги:
изменения, закон, Центральный банк Республики Узбекистан, ЦБ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коронавирусная политика: как лидеры стран мира защищаются от пандемии
Россия отправила в США самолет с гуманитарной помощью
Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 — видео
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться