ЦБ планирует расширить объемы микрофинансирования

Специалисты ЦБ пояснили, что обновленный закон скажется на увеличении объема оказываемых микрофинансовых услуг. Будет удовлетворена растущая потребность населения и субъектов предпринимательства в микрофинансовых услугах.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Изменения, которые были внесены в "Закон о микрофинансировании" 17 марта по согласованию с главой государства коснулись 4, 5 и 6 статей. В Центробанке разъяснили в чем суть нововведений.

Предусмотрена выдача микрокредита заемщику на осуществление предпринимательской деятельности в абсолютной величине, не превышающей 300 млн сумов.

Обновленный закон предполагает также выдачу коммерческими банками и микрокредитными организациями микрозайма заемщику - физическому лицу в абсолютной величине, не превышающей 50 млн сумов.

Вместе с тем предусматривается выдача микролизинга на осуществление предпринимательской деятельности в абсолютной величине, не превышающей 600 млн сумов.

Специалисты ЦБ пояснили, что обновленный закон скажется на увеличении объема оказываемых микрофинансовых услуг. Будет удовлетворена растущая потребность населения и субъектов предпринимательства в микрофинансовых услугах, в частности, расширятся объемы оказания микрофинансовых услуг в республике.

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Напомним, в понедельник ЦБ дал указание коммерческим банкам внедрить упрощенный порядок рассмотрения обращений населения и субъектов предпринимательства по вопросу продления сроков кредитных платежей.

При этом требуется обоснование цели и причины продления срока платежей. В кредитный договор будут внесены изменения, а также обязательства заемщика по завершении карантинных мер.

Изменения, внесенные в кредитный договор, автоматически отменятся после снятия карантина. Обращаться в банк дополнительно не нужно.