На восстановленной скважине вновь начали добычу природного газа

Специалисты АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" изолировали водоприток на скважине и она была восстановлена.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Нефтегазоконденсатное месторождение "Южный Кемачи" расположено на территории Караулбазарского района Бухарской области и введено в эксплуатацию в 1978 году. Сейчас на этом месторождении в Мубарекском нефтегазодобывающем управлении АО "Узбекнефтегаз" проводится капитальный ремонт нескольких скважин, сообщили в ведомстве.

Капитальные работы были проведены в скважине №145. Специалисты АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" изолировали водоприток на скважине и она была восстановлена.

В результате проведенных перфорационных работ на соответствующем участке получен промышленный приток газа с суточным дебитом 70 тыс. куб метров и 1,2 тонны газового конденсата.

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Напомним, в начале апреля подобные работы были проведены на другой скважине месторождения "Южный Кемачи". В результате в этом году, по прогнозам, из скважины добудут 13,5 млн кубометров природного газа и 270 тонн газового конденсата.

А в начале февраля президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.