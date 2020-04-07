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Из восстановленной скважины вновь стали добывать природный газ

На восстановленной скважине вновь начали добычу природного газа

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200407/13872161/Na-vosstanovlennoy-skvazhine-vnov-nachali-dobyvat-prirodnyy-gaz.html

Специалисты АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" изолировали водоприток на скважине и она была восстановлена.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Нефтегазоконденсатное месторождение "Южный Кемачи" расположено на территории Караулбазарского района Бухарской области и введено в эксплуатацию в 1978 году. Сейчас на этом месторождении в Мубарекском нефтегазодобывающем управлении АО "Узбекнефтегаз" проводится капитальный ремонт нескольких скважин, сообщили в ведомстве.

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Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
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Капитальные работы были проведены в скважине №145. Специалисты АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш" изолировали водоприток на скважине и она была восстановлена.

В результате проведенных перфорационных работ на соответствующем участке получен промышленный приток газа с суточным дебитом 70 тыс. куб метров и 1,2 тонны газового конденсата.

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Напомним, в начале апреля подобные работы были проведены на другой скважине месторождения "Южный Кемачи". В результате в этом году, по прогнозам, из скважины добудут 13,5 млн кубометров природного газа и 270 тонн газового конденсата.

А в начале февраля президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.

Теги:
Бухарская область, Узбекистан, природный газ, скважина, Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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