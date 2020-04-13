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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Visa объявила об увеличении лимита для бесконтактных платежей в Узбекистане

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200413/13912381/Visa-obyavila-ob-uvelichenii-limita-dlya-beskontaktnykh-platezhey-v-Uzbekistane.html

Данная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Сегодня Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Узбекистана этот лимит увеличен до 500 000 сумов, информирует пресс-служба.

"Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 56% выше предыдущего, который ранее составлял 320 000 сумов", - говорится в сообщении.

В бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе.

При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт.

Данная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Увеличение лимита на проведение бесконтактных операций без введения ПИН-кода значительно улучшит потребительский опыт.

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"Преимущество бесконтактных платежей прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. Более 24% транзакций в Узбекистане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, и мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован, поэтому Visa вносит изменения, наиболее комфортные для людей. Мы очень ценим поддержку правительств и индустрии безналичных платежей в целом в обеспечении возможности увеличить лимиты. Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж", - отметила Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в Казахстане и странах Центральной Азии.

При бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часам по цифровым картам Visa введение ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

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Помимо удобства, бесконтактные платежи с сервисом Visa Easy Payment отличаются одним из самых низких уровней мошенничества среди всех типов платежей.

В странах, где бесконтактные платежи широко распространены, показатели мошенничества в точках продаж остаются предельно низкими.

Теги:
Visa, электронные платежи, платежная система, Узбекистан, Узбекистан



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