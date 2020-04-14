Эксперты Moody's рассказали, что помогает узбекским банкам сохранять стабильность

Преобладание кредитов госпредприятий в кредитном портфеле банковской системы и тот факт, что эти заемщики в случае необходимости могут рассчитывать на государственную поддержку, помогает экономике страны сохранять стабильность несмотря на кризис.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Значительная часть экономики и банков Узбекистана принадлежит государству - это помогло банковской системе страны создать резерв материальных средств и, таким образом, эпидемиологическая обстановка не окажет сильного влияния на качество банковских активов.

Такого мнения придерживаются эксперты Moody's, сообщает пресс-служба ЦБ. Однако рост объема кредитов в государственных банках все же окажет давление на запас ликвидности.

По мнению аналитиков Moody's, следующие факторы должны оказать положительное влияние на стабильность банковской системы Узбекистана:

- преобладание кредитов государственных предприятий в кредитном портфеле банковской системы и тот факт, что эти заемщики в случае необходимости могут рассчитывать на государственную поддержку. Это повышает надежность кредитов и снижает риск ухудшения качества банковских активов;

- несмотря на значительное падение курса национальных валют основных торговых партнеров республики - Российской Федерации, Казахстана и Турции, узбекский сум остается сравнительно устойчивым по отношению к доллару США. Это, в свою очередь, ограничивает риск инфляции активов в иностранной валюте и обеспечивает стабильность капитализации;

- С запасами в 52 % ВВП правительство Узбекистана имеет большой потенциал для поддержки экономики страны и банковской системы.

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Вместе с тем, агентство перечисляет следующие негативные факторы:

- Беспрецедентные меры, введенные правительством для борьбы с распространением коронавируса, окажут негативное влияние на экономическую активность. Больше всего пострадают малый и средний бизнес, непродовольственный ретейл и транспортные компании, туристический бизнес и другие субъекты сферы услуг;

- чистая процентная маржа (Net interest margins) снизится по мере увеличения затрат на финансирование, связанных с усилиями банков предотвратить отток средств в результате переводов вкладов из национальной валюты в иностранную. Это, наряду с высокими резервными взносами, приводит к снижению рентабельности;

- средний коэффициент ликвидности по состоянию на 1 марта 2020 года составил около 16% от общих активов. Резервы ликвидности окажутся под давлением из-за роста кредитования в государственных банках.

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"Замедление операций торгового и инвестиционного характера на фоне предпринимаемых как в странах - торговых партнерах, так и в республике, мер по предотвращению распространения коронавируса, привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта и, соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке", - подчеркнули в ЦБ.

При этом национальный регулятор назвал низкой вероятность резкой девальвации курса национальной валюты.