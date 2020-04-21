ГНК вернул налогоплательщикам более 350 млрд сумов в счет НДС

Хозяйствующие субъекты, получившие данные средства, продолжают свою деятельность, осуществляют закуп сырья, а также выплачивают заработную плату сотрудникам.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. ГНК возвращает бизнесу НДС. Однако в комитете подчеркивают, что процедура ориентирована на предприятия, применяющие нулевые ставки налога по экспорту товаров.

Подать документы на возврат НДС можно удаленно. Заявления в электронной форме направляются непосредственно в Государственный налоговый комитет через личный кабинет налогоплательщика.

Поступающие обращения рассматриваются расширенной рабочей группой ГНК в течение трех дней. При выявлении в налоговых отчетностях расхождений, заявителям даются разъяснения по их исправлению с возможностью повторной подачи.

С 15 марта до 20 апреля в 188 случаях подачи заявлений на возврат НДС в результате применения нулевой ставки налога по экспорту товаров со стороны ГНК направлены заключения в Казначейство Министерства финансов.

Это заключения для экспортеров из Республики Каракалпакстан, Бухарской, Ферганской, Сурхандарьинской, Андижанской, Сырдарьинской, Джизакской, Ташкентской областей и города Ташкента.

Общая сумма возврата НДС достигла 358,3 млрд сумов.

Хозяйствующие субъекты, получившие данные средства, продолжают свою деятельность, осуществляют закуп сырья, а также выплачивают заработную плату сотрудникам.

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Напомним, в стране для налогоплательщиков введены смягчающие меры. К примеру, продлены сроки по уплате ряда налогов, предоставлено право на отсрочку и рассрочку, снижены налоговые ставки, приостановлены начисления пени и штрафов.