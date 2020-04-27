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Заправка машины на одной из автозаправочных станций

В Узбекистане снова подешевеет импортный бензин АИ-92

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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25910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200427/14013031/V-Uzbekistane-snova-podesheveet-importnyy-benzin-AI-92.html

В компании "Узбекнефтегаз" заявили, что стоимость нефтепродуктов будет снижаться и дальше.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Стоимость импортного бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях UNG с 29 апреля снизится на 500 сумов — до 5,5 тысячи сумов, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

В предыдущий раз бензин АИ-92 подешевел в марте — цена одного литра составила 6 тысяч сумов (до этого — 6,2 тысячи).

Добыча нефти
© REUTERS / Shamil Zhumatov
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В публикации отмечается, что стоимость нефтепродуктов будет снижаться и дальше — "с учетом интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат предприятия на приобретение автобензина на биржевых торгах".

С 1 мая в стране отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки АИ-80 и дизельного топлива (в том числе марки "ЭКО"). Вице-президент Независимого топливного союза, генеральный директор ICON Trading Дмитрий Гусев считает данный шаг закономерным. По его мнению, это экономически неизбежно и вряд ли сильно повлияет на потребителей.

В конце марта в республике впервые было произведено дизельное топливо, соответствующее экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5". До этого качество нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), выпускаемых на Бухарском НПЗ, соответствовало требованиям стандарта "Евро-2". 

Теги:
Узбекнефтегаз, бензин, Экономика, Узбекистан



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